72% ростовчан надеются на пенсию от государства

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Согласно данным, 72% ростовчан после выхода на заслуженный отдых рассчитывают на пенсию от государства. При этом 12% опрошенных надеются на помощь детей, 12% — на доходы от сдачи в аренду недвижимости, 11% — на собственные пенсионные сбережения, а 5% — на свой бизнес.
На вопрос «Как формируется пенсия от государства?» уверено ответили только 8%. Каждый четвертый пояснил, что что-то слышал или читал, но так и не смог сформулировать чёткого понимания. 32% опрошенных рассказали, что пытались разобраться в этом вопросе, но он оказался достаточно сложным.
Аналитики финансовой организации утверждают, что 24% жителей Ростова-на-Дону не только делают долгосрочные сбережения, но и стараются расширить свои знания в финансовой сфере. Многие опрашиваемые продемонстрировали интерес в вопросах пенсий. По мнению 56% знания помогут обезопасить накопления. 41,6% — отметили, что подобные знания помогут избежать мошенничества, а 16,3% пояснили о желании эффективно инвестировать пенсионные сбережения, поэтому лишние знания им не навредят.
Специалисты в области финансов и банковского дела отмечают, что многие россияне, и ростовчане здесь не исключение, серьезно относятся к своему финансовому благополучию после завершения карьеры. Поэтому многие уже сегодня откладывают деньги самостоятельно пользуясь услугами различных НПФ. Однако далеко не все негосударственные пенсионные фонды остаются открытыми и доступными. Например, в сервисах Сбера можно не только узнать размер своей будущей пенсии, но и в несколько касаний начать ее откладывать.
Добавим, что данное исследование проводилось в апреле текущего года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек. В опросе приняли участие не менее 350 респондентов из каждого города.