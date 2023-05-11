72% ростовчан надеются на пенсию от государства

Специалисты в области финансов и банковского дела отмечают, что многие россияне, и ростовчане здесь не исключение, серьезно относятся к своему финансовому благополучию после завершения карьеры. Поэтому многие уже сегодня откладывают деньги самостоятельно пользуясь услугами различных НПФ. Однако далеко не все негосударственные пенсионные фонды остаются открытыми и доступными. Например, в сервисах Сбера можно не только узнать размер своей будущей пенсии, но и в несколько касаний начать ее откладывать.