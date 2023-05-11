Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Бывший главный тренер ФК «Ростов» Сергей Балахнин заявил, что недоволен развитием клуба. Он обратил внимание, что среди игроков очень мало ростовчан. «Футболисты проявляют себя в клубе и уходят, кто-то из аренды возвращается», — приводит слова Балахнина Sport.24. Тренер полагает, что такое положение вещей плохо влияет на развитие клуба в долгосрочной перспективе: «Просто покупаются игроки и продаются, хотя результат команда показывает неплохой».
Балахнин добавил, что нынешний главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин «выжимает максимум» из игроков, однако сделать команду уровня «Зенита» у него вряд ли получится.
Напомним, в крайнем матче Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Сейчас желто-синие занимают третью строчку в турнирной таблице, уступая «Зениту» и «ЦСКА».