Бывший главный тренер ФК «Ростов» Сергей Балахнин заявил, что недоволен развитием клуба. Он обратил внимание, что среди игроков очень мало ростовчан. «Футболисты проявляют себя в клубе и уходят, кто-то из аренды возвращается», — приводит слова Балахнина Sport.24. Тренер полагает, что такое положение вещей плохо влияет на развитие клуба в долгосрочной перспективе: «Просто покупаются игроки и продаются, хотя результат команда показывает неплохой».