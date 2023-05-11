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Бывший тренер «Ростова» заявил, что у клуба нет будущего

11 мая 2023, 05:27
Фото: 1MI
Бывший тренер «Ростова» заявил, что у клуба нет будущего
Карпин выжимает из игроков максимум, перспектив развития у клуба нет, заявил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

Бывший главный тренер ФК «Ростов» Сергей Балахнин заявил, что недоволен развитием клуба. Он обратил внимание, что среди игроков очень мало ростовчан. «Футболисты проявляют себя в клубе и уходят, кто-то из аренды возвращается», — приводит слова Балахнина Sport.24. Тренер полагает, что такое положение вещей плохо влияет на развитие клуба в долгосрочной перспективе: «Просто покупаются игроки и продаются, хотя результат команда показывает неплохой».

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Балахнин добавил, что нынешний главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин «выжимает максимум» из игроков, однако сделать команду уровня «Зенита» у него вряд ли получится.

Напомним, в крайнем матче Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Сейчас желто-синие занимают третью строчку в турнирной таблице, уступая «Зениту» и «ЦСКА».

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