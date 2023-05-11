Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Владимир Путин уже поставил подпись на указе о призыве в 2023 году на военные сборы российских граждан, числящихся в запасе.
Текст документа размещен на портале правовой информации. Важно отметить, что данный указ не связан с событиями в рамках спецоперации, а также не является мобилизационной мерой. Военная подготовка запасников проводится ежегодно, и 2023 год не станет исключением.
Согласно указу, некоторые офицеры и солдаты, приписанные на случай войны или ЧС, временно будут призваны в ВС, войска национальной гвардии, органы госохраны.
Продолжительность их пребывания в строю будет согласована с представителями власти регионов, которым поручено обеспечить проведение этих мероприятий.
Военные сборы представляют собой ежегодное и плановое мероприятие, нацеленное на подготовку и повышение боевой готовности запасников. Как только глава государства ставит свою подпись, военное ведомство разрабатывает документ, который после передается в военкоматы. Российские граждане, находящиеся в запасе или резерве, получают повестки.
Документ о военных сборах устанавливает жесткие ограничения на периодичность и продолжительность призыва запасников. Время пребывания на сборах не может превышать двух месяцев, а за всю жизнь суммарно - не более года.
Призывать человека на сборы можно не чаще одного раза в три года.
В этом случае речь идет о людях, которые числятся в запасе. В этот список могут попасть граждане, которые прошли срочную службу, закончили военные образовательные организации, прошли альтернативную службу, а также те, кто был освобожден от армии по разным причинам и после 27 лет. В запасе находятся уклонисты, которые решили не служить, а также женщины с военно-учетной специальностью.
Ограничения по возрасту для призыва на военные сборы различны для разных категорий военнослужащих. Рядовые и сержанты должны быть не старше 35 лет, младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) — не старше 50 лет, а старшие офицеры — моложе 55 лет.
Запасники, которые недавно были уволены из Вооруженных Сил или демобилизовались после срочной службы, освобождаются от военных сборов в течение двух лет со дня увольнения. Однако на третий год они могут быть призваны в соответствии с установленным законодательством
Есть несколько категорий граждан, которые не подлежат призыву на военные сборы, среди них:
Если гражданин не является на военные сборы без уважительной причины, он несет ответственность в соответствии со статьей 21.5 Кодекса РФ. Это может привести к штрафу от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Об уголовной ответственности здесь речь не идет.
В период военных сборов резервисты имеют право сохранить свои рабочие места, а также им покроют траты на проезд и предусмотрена выплата среднего заработка. Эти расходы компенсируются министерством обороны. Кроме того, военнослужащие получают оклад по воинской должности и по званию. Все, кто получил повестку, обязаны явиться по месту вызова в течение 48 часов.
Запасники не могут быть привлечены к выполнению боевых задач, а также их нельзя задействовать в случае введения режима ЧП или в условиях вооруженных конфликтов. Им не выдают оружие и технику, и дисциплинарный арест к ним не применяется.
В рамках военных сборов запасники могут проходить плановые занятия, учения, тренировки и практическую работу по обслуживанию вооружения, военной техники. В зависимости от целей проведения, военные сборы бывают двух видов — учебными и проверочными.
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