rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Изображение материала

Что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области

11 мая 2023, 06:39
Фото: 1mi
Глава государства Владимир Путин подписал указ об организации военных сборов для военнослужащих, которые находятся в запасе, в том числе из Ростовской области. Кого это может коснуться и что это такое, в материале RostovGazeta.

Что известно об указе о призыве на военные сборы

Владимир Путин уже поставил подпись на указе о призыве в 2023 году на военные сборы российских граждан, числящихся в запасе.

Текст документа размещен на портале правовой информации. Важно отметить, что данный указ не связан с событиями в рамках спецоперации, а также не является мобилизационной мерой. Военная подготовка запасников проводится ежегодно, и 2023 год не станет исключением.

Согласно указу, некоторые офицеры и солдаты, приписанные на случай войны или ЧС, временно будут призваны в ВС, войска национальной гвардии, органы госохраны.

Продолжительность их пребывания в строю будет согласована с представителями власти регионов, которым поручено обеспечить проведение этих мероприятий.

Что такое военные сборы

Военные сборы представляют собой ежегодное и плановое мероприятие, нацеленное на подготовку и повышение боевой готовности запасников. Как только глава государства ставит свою подпись, военное ведомство разрабатывает документ, который после передается в военкоматы. Российские граждане, находящиеся в запасе или резерве, получают повестки.

Сколько длятся военные сборы

Документ о военных сборах устанавливает жесткие ограничения на периодичность и продолжительность призыва запасников. Время пребывания на сборах не может превышать двух месяцев, а за всю жизнь суммарно - не более года.

Фото: 1mi

Призывать человека на сборы можно не чаще одного раза в три года. 

Кого могут призвать на военные сборы в 2023 году

В этом случае речь идет о людях, которые числятся в запасе. В этот список могут попасть граждане, которые прошли срочную службу, закончили военные образовательные организации, прошли альтернативную службу, а также те, кто был освобожден от армии по разным причинам и после 27 лет. В запасе находятся уклонисты, которые решили не служить, а также женщины с военно-учетной специальностью.

Ограничения по возрасту для призыва на военные сборы различны для разных категорий военнослужащих. Рядовые и сержанты должны быть не старше 35 лет, младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) — не старше 50 лет, а старшие офицеры — моложе 55 лет.

Запасники, которые недавно были уволены из Вооруженных Сил или демобилизовались после срочной службы, освобождаются от военных сборов в течение двух лет со дня увольнения. Однако на третий год они могут быть призваны в соответствии с установленным законодательством

Кого освобождают от военных сборов

Есть несколько категорий граждан, которые не подлежат призыву на военные сборы, среди них:

  • Женщины;
  • Забронированные на время мобилизации;
  • Представители ОВД, нацгвардии, таможенники;
  • Гражданский персонал ВС РФ и других войск;
  • Работники авиа- и железнодорожного транспорта;
  • Россияне, которые занимаются посевными и уборочными работами;
  • Педагоги;
  • Студенты очной и очно-заочной форм обучения;
  • Родители трех и более детей, которым нет 18 лет.

Если гражданин не является на военные сборы без уважительной причины, он несет ответственность в соответствии со статьей 21.5 Кодекса РФ. Это может привести к штрафу от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Об уголовной ответственности здесь речь не идет.

Зарплата во время военных сборов

В период военных сборов резервисты имеют право сохранить свои рабочие места, а также им покроют траты на проезд и предусмотрена выплата среднего заработка. Эти расходы компенсируются министерством обороны. Кроме того, военнослужащие получают оклад по воинской должности и по званию. Все, кто получил повестку, обязаны явиться по месту вызова в течение 48 часов.

Как проводятся военные сборы

Запасники не могут быть привлечены к выполнению боевых задач, а также их нельзя задействовать в случае введения режима ЧП или в условиях вооруженных конфликтов. Им не выдают оружие и технику, и дисциплинарный арест к ним не применяется.

Фото: 1mi

В рамках военных сборов запасники могут проходить плановые занятия, учения, тренировки и практическую работу по обслуживанию вооружения, военной техники. В зависимости от целей проведения, военные сборы бывают двух видов — учебными и проверочными.

Ранее военком Ростовской области Егоров рассказал, кто может получить отсрочку от армии. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

Читайте также:
Военных запаса призовут на сборы в Ростовской областиКого из Ростова-на-Дону призовут на военные сборы в 2023 году?Что нужно знать про военные сборы жителям Ростова-на-Дону в 2022 году
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Военные сборы в Ростовской области#Призыв в Ростове#Указ Путина#Военнослужащие в Ростове#Что такое военные сборы
Подпишитесь
В три раза увеличилось число погибших в ДТП пешеходов в Ростовской области
Сегодня, 06:24
Политолог Сухарь разъяснил, зачем в Ростовской области могут реквизировать имущество
Сегодня, 03:04
Ростовчанин открыл стрельбу из винтовки по цветочному ларьку на Западном
Вчера, 18:14
Ростовскому порту разрешили построить зерновой терминал на левом берегу Дона
Сегодня, 06:23
Сотни ростовчан останутся без электричества 11 и 12 мая
Сегодня, 05:28