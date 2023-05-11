В этом случае речь идет о людях, которые числятся в запасе. В этот список могут попасть граждане, которые прошли срочную службу, закончили военные образовательные организации, прошли альтернативную службу, а также те, кто был освобожден от армии по разным причинам и после 27 лет. В запасе находятся уклонисты, которые решили не служить, а также женщины с военно-учетной специальностью.