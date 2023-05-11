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Денис Сафин: «Уральская Сталь» поддержит развитие Новотроицка

11 мая 2023, 12:50
Металлургический комбинат «Уральская Сталь» предложил создать агентство по развитию одного из городов Оренбуржья – Новотроицка. Об этом рассказал гендиректор «Уральской Стали» Денис Сафин в ходе выступления на круглом столе “Социальные инвестиции российского бизнеса: фокус на территории присутствия”

Как отметил глава комбината, сегодня градообразующим предприятиям необходимо создать все условия для предотвращения утечки кадров. Поэтому УК «Уральская Сталь» намерена инвестировать средства не только в развитие производства и улучшение условий труда, но и в повышение качества городской среды, пишет expert.ru.

Денис Сафин рассказал, что в период с 2021 года до конца 2023 года предприятие запланировало направить более 970 млн рублей инвестиций в реализацию проектов, направленных на развитие города. В частности, будут предоставляться гранты на благоустройство городских территорий, реконструкцию социальных объектов, включая бассейн, баню, спортшколы и общеобразовательные учреждения, а также на иные социально значимые проекты.

Свыше 1 млрд рублей «Уральская Сталь» вложит в оздоровление ветеранов комбината, его действующих сотрудников и их родственников. В частности, им будет предоставляться льготное санаторно-курортное лечение и путевки в детские оздоровительные лагеря. На предприятии будут проводиться регулярные профилактические осмотры. Не останется без внимания и материальное благополучие сотрудников в будущем. Каждый год их заработная плата будет индексироваться на 10 процентов.

Чтобы привлекать и удерживать сотрудников, «Уральская Сталь» запустила ряд совместных программ с вузами и среднеспециальными учебными заведениями. Так, учащимся Новотроицкого филиала МИСИС предприятие выплачивает именные стипендии. Также студентам предоставляется возможность участвовать в производственно-образовательных группах с гарантией занятости вплоть до 2030 года. В рамках федпроекта “Профессионалитет” за 2022 год было подготовлено 100 кадров для комбината. В этом году планируется подготовить еще 150 специалистов.

Отметим, что мероприятия по профориентации в Новотроицке начинаются с 7-го класса. Каждый год на их проведение «Уральская Сталь» направляет свыше 80 млн рублей.

Как рассказал руководитель отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов, среда оказывает значительное влияние на формирование отношения к тому месту, где живут и трудятся люди.

“Мы гуляли по Новотроицку и нам понравилось, что в городе есть пространства, где можно реализовывать самые смелые идеи”, - рассказал Смирнов.

По мнению архитектора, в городе можно модернизировать старые сооружения посредством цветовых решений. Архитектурное бюро готово всячески содействовать предприятию в развитии городской среды Новотроицка.

 

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