Денис Сафин: «Уральская Сталь» поддержит развитие Новотроицка

Свыше 1 млрд рублей «Уральская Сталь» вложит в оздоровление ветеранов комбината, его действующих сотрудников и их родственников. В частности, им будет предоставляться льготное санаторно-курортное лечение и путевки в детские оздоровительные лагеря. На предприятии будут проводиться регулярные профилактические осмотры. Не останется без внимания и материальное благополучие сотрудников в будущем. Каждый год их заработная плата будет индексироваться на 10 процентов.