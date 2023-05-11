Дончане призванные на военные сборы не поедут в зону СВО

Заместитель губернатора Ростовской области отмечает, что в соответствии с действующим законодательством продолжительность военного сбора не может превышать двух месяцев, а периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года.