Дончане призванные на военные сборы не поедут в зону СВО

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В постановлении Правительства РФ от 29.05.2006 №333 «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности» сказано, что под военными сборами понимается комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе, проводимых в ходе плановых занятий, учений, тренировок и практической работы по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств и так далее. Следовательно, проведение военных сборов в иных целях не допускается.
Замгубернатора Вадим Артемов отмечает, что подобные сборы проводятся регулярно по всей России, и наш регион не исключение.
— Количество призванных граждан, военно-учетные специальности и сроки проведения сборов будут определены Министерством обороны РФ. В прошлом году к военным сборам на территории области привлекались специалисты по ремонту и обслуживанию военной техники, — пояснил Вадим Артемов.
Он также добавил, что текст указа «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году» идентичен тексту указа прошлого года, при этом никто из участников прошлогодних сборов не был отправлен в зону СВО.
Стоит напомнить, что указ Президента Российской Федерации № 333, о военных сборах в текущем году был подписан 10.05.2023. Он касается граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе. Перечень граждан, не подлежащих участию в сборах, закреплен положениями статьи 55 федерального закона «О воинской обязанности службе и военной службе» от 28.03.1998 №53-ФЗ.
Заместитель губернатора Ростовской области отмечает, что в соответствии с действующим законодательством продолжительность военного сбора не может превышать двух месяцев, а периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года.
— На период прохождения сборов за военнообязанными сохраняются все рабочие места, им полагается выплата среднего заработка, оплата расходов на проезд к военкомату или пункту сбора и обратно, найму жилья и командировочных. Также предусмотрена выплата оклада по воинской должности и званию, — подчеркнул Вадим Артемов.
Добавим, что неявка на военные сборы влечет административную ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ.