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Два человека сильно пострадали в Ростовской области, вылетев в кювет на мотоцикле

11 мая 2023, 09:22
Фото: Danrok/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Два мотоциклиста вылетели в кювет в Ростовской области
В ДТП с участием мотоцикла пострадали два человека в городе Гуково Ростовской области, сообщает региональное ГИБДД.

Авария произошла поздно вечером 10 мая в районе дома №37 по улице Карла Маркса в Гуково.

33-летний мотоциклист, по предварительной информации, не справился с управлением мотоцикла «Сузуки». Вместе со своим 39-летним пассажиром он вылетел в кювет. Оба мужчины сильно пострадали в аварии.

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На данный момент устанавливаются все причины произошедшего. Получивших в ДТП травмы мотоциклистов доставили в больницу.

Ранее в Ростове в результате столкновения с иномаркой погиб пассажир мотоцикла. Сам предполагаемый виновник аварии, который управлял байком, получил травмы.

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