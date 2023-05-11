Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Авария произошла поздно вечером 10 мая в районе дома №37 по улице Карла Маркса в Гуково.
33-летний мотоциклист, по предварительной информации, не справился с управлением мотоцикла «Сузуки». Вместе со своим 39-летним пассажиром он вылетел в кювет. Оба мужчины сильно пострадали в аварии.
На данный момент устанавливаются все причины произошедшего. Получивших в ДТП травмы мотоциклистов доставили в больницу.
Ранее в Ростове в результате столкновения с иномаркой погиб пассажир мотоцикла. Сам предполагаемый виновник аварии, который управлял байком, получил травмы.