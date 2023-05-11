До 11 сентября нельзя будет проехать по 2-й Краснодарской на участке от дома №86 до бульвара дружбы. Наконец, до 11 ноября автомобилистам придется ждать открытия участка той же 2-й Краснодарской улицы от Кирпичного до дома №129.