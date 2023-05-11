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Движение машин ограничат до осени на Западном в Ростове

11 мая 2023, 07:20
Фото: rostov-gorod.ru
Движение машин ограничат до осени на Западном в Ростове
В Ростове до осени ограничат движение машин по 2-й Краснодарской и Малиновского, сообщили в администрации города.

Из-за ремонта тепловых сетей движение машин ограничат на Западном в Ростове. Уже с сегодняшнего дня автомобилисты не смогут проехать по улицам 2-й Краснодарской и Малиновского в районе дома №169/5B. Коммунальщики будут копать там ямы до 10 июня.

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До 11 сентября нельзя будет проехать по 2-й Краснодарской на участке от дома №86 до бульвара дружбы. Наконец, до 11 ноября автомобилистам придется ждать открытия участка той же 2-й Краснодарской улицы от Кирпичного до дома №129.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова и рядом с Братским кладбищем ограничат движение для транспорта.

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