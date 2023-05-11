Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Этот объект планируется сдать на год раньше запланированного срока. Мост будет иметь четыре полосы, а его общая длина составляет более одного километра.
«Транспортная развязка, два километра подъездных путей — сооружение действительно масштабное. И очень нужное жителям города», — подчеркнул глава региона.
Он добавил, что продолжается строительство дороги по примыкающей к мосту улице Лазоревой. Здесь также предусмотрят четыре полосы для движения.
Ранее стало известно, что около 3,4 миллиарда рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области.