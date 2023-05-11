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Движение по новому мосту в Волгодонске откроют в октябре 2023 года

11 мая 2023, 16:05
Фото: 1mi
Водители с октября 2023 году смогут проехать по новому мосту через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске, сообщил губернатор Василий Голубев.

Этот объект планируется сдать на год раньше запланированного срока. Мост будет иметь четыре полосы, а его общая длина составляет более одного километра.

«Транспортная развязка, два километра подъездных путей — сооружение действительно масштабное. И очень нужное жителям города», — подчеркнул глава региона.

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Он добавил, что продолжается строительство дороги по примыкающей к мосту улице Лазоревой. Здесь также предусмотрят четыре полосы для движения.

Ранее стало известно, что около 3,4 миллиарда рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство моста#Проект в Волгодонске#Работы в Волгодонске
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