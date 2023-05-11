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Экс-прокурора в Ростовской области Калитвинцева приговорили к 8 годам колонии

11 мая 2023, 15:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону суд заменил условный срок на реальный бывшему прокурору Пролетарского района региона Сергею Калитвинцеву, пишут СМИ.

«Коммерсант» пишет, что в 2021 году фигуранта приговорили к восьми годам заключения условно за получение 1,1 миллиона рублей от главреда одной из газет. Хотя по возбужденному уголовному делу ему грозило до 15 лет заключения.

«Сторона обвинения обжаловала приговор и добилась замены условного срока на реальный. Это решение принял Ростовский областной суд в апелляции», — пишет издание.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Отмечается, что Калитвинцев стал прокурором Пролетарского района в 2019 году.

Ранее адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 млн рублей.

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