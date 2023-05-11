Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
«Коммерсант» пишет, что в 2021 году фигуранта приговорили к восьми годам заключения условно за получение 1,1 миллиона рублей от главреда одной из газет. Хотя по возбужденному уголовному делу ему грозило до 15 лет заключения.
«Сторона обвинения обжаловала приговор и добилась замены условного срока на реальный. Это решение принял Ростовский областной суд в апелляции», — пишет издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Отмечается, что Калитвинцев стал прокурором Пролетарского района в 2019 году.
Ранее адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 млн рублей.