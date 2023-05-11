«Воздушные шары бывают разные. Есть специальные разведывательные зонды. Они оснащены отражателями и могут самоликвидироваться, чтобы не мешать ПВО работать. Для обнаружения вражеских ПВО используют шары со специально нанесенным металлом. Он увеличивает мощность сигнала и ПВО видит такой шар как целый самолет», - объясняет Игорь Подольский.