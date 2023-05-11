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Эксперт объяснил, мешают ли работе ПВО в Ростовской области воздушные шары

11 мая 2023, 06:50
Фото: 1MI
Эксперт объяснил, мешают ли работе ПВО в Ростовской области воздушные шары
Обычный воздушный шарик система противовоздушной обороны воспринимает как метеообразование, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал бывший служащий войск ПВО Игорь Подольский (герой попросил изменить его фамилию).

По словам бывшего военнослужащего, воздушные шары активно применяются в тестировании систем ПВО или для обнаружения вражеских установок.

«Воздушные шары бывают разные. Есть специальные разведывательные зонды. Они оснащены отражателями и могут самоликвидироваться, чтобы не мешать ПВО работать. Для обнаружения вражеских ПВО используют шары со специально нанесенным металлом. Он увеличивает мощность сигнала и ПВО видит такой шар как целый самолет», - объясняет Игорь Подольский.

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Он добавляет, что обычные воздушные шары, которые наполняют гелием и используют в качестве праздничного декора ПВО не распознают как вражеские объекты.

«Да, некоторые фольгированные шары могут отображаться, но наши установки оснащены оборудованием, которое может установить природу объекта и отличить игрушку от реально опасного объекта», - объяснил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти прокомментировали слухи об установке системы ПВО в Новошахтинске.

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#Анна Ивченко#ПВО#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
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