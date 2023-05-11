Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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По словам бывшего военнослужащего, воздушные шары активно применяются в тестировании систем ПВО или для обнаружения вражеских установок.
«Воздушные шары бывают разные. Есть специальные разведывательные зонды. Они оснащены отражателями и могут самоликвидироваться, чтобы не мешать ПВО работать. Для обнаружения вражеских ПВО используют шары со специально нанесенным металлом. Он увеличивает мощность сигнала и ПВО видит такой шар как целый самолет», - объясняет Игорь Подольский.
Он добавляет, что обычные воздушные шары, которые наполняют гелием и используют в качестве праздничного декора ПВО не распознают как вражеские объекты.
«Да, некоторые фольгированные шары могут отображаться, но наши установки оснащены оборудованием, которое может установить природу объекта и отличить игрушку от реально опасного объекта», - объяснил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти прокомментировали слухи об установке системы ПВО в Новошахтинске.