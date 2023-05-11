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Еще одну бабушку в Ростове нашли мертвой после страшного ливня спустя две недели

11 мая 2023, 08:09
Фото: rostov-gorod.ru
Еще одну бабушку в Ростове нашли мертвой после ливня спустя две недели
В Ростове нашли мертвой пропавшую без вести пенсионерку, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Родственники погибшей забили тревогу 28 апреля, когда Вера Полянская вышла из дома. Стоит отметить, что в тот день донскую столицу накрыл сильный ливень.

В сообщении о поиске говорилась, что 83-летняя Вера Полянская (Зенина) нуждается в медицинской помощи. Ее поиски продолжались две недели, но живой пенсионерку найти не удалось. Обстоятельства ее смерти не раскрываются.

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Фото: vk.com/lizaalert_rostov

Напомним, после ливня 28 апреля в ростовском коллекторе была найдена мертвой учительница английского языка, которой был 81 год. В настоящее время место гибели женщины огородили. Следователи выясняют причину ее гибели.

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