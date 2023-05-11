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Главу предприятия оборонно-промышленного комплекса осудили в Ростовской области

11 мая 2023, 15:26
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили в региональном УФСБ.

Уголовное дело возбудили в отношении руководителя «ОКТБ „Вектор“ Анатолия Михалина, который, по информации управления, включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты. Это происходило в течение двух лет.

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Теперь Батайский городской суд приговор обвиняемого к пяти годам заключения условно. Это решение вступило в законную силу.

Столь мягкое наказание, вероятно, связано с полным признанием вины, а также возмещением нанесенного ущерба», — сказано в сообщении.

Ранее адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 млн рублей.

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