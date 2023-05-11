Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Уголовное дело возбудили в отношении руководителя «ОКТБ „Вектор“ Анатолия Михалина, который, по информации управления, включал в стоимость продукции гособоронзаказа фиктивные затраты. Это происходило в течение двух лет.
Теперь Батайский городской суд приговор обвиняемого к пяти годам заключения условно. Это решение вступило в законную силу.
Столь мягкое наказание, вероятно, связано с полным признанием вины, а также возмещением нанесенного ущерба», — сказано в сообщении.
Ранее адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 млн рублей.