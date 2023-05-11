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Губернатор Голубев доложил, как улучшат работу КПП на границах Ростовской области

11 мая 2023, 08:06
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев доложил, как улучшает работу КПП на границе Ростовской области
Губернатор Василий Голубев доложил Сергею Кириенко, как улучшает пропускную способность КПП на границах Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко о том, как улучшает пропускную способность КПП региона. Голубев заверяет, что полным ходом идет ремонт дорог на границе Ростовской области с ДНР и ЛНР. Рабочие восстанавливают 14 местных и одну региональную дорогу. Также они устанавливают инспекционно-досмотровые комплексы.

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Помимо этого, власти обустраивают перехватывающие парковки для уменьшения заторов на пункте пропуска «Новоазовск». До середины мая там появится парковка на 130 автомобилей, а до конца месяца — на 300 машин.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что ужаснулся видом дорог рядом с КПП в Ростовской области. Он потребовал немедленно их отремонтировать. По мнению главы государства, состояние дорог среди прочего провоцирует многокилометровые пробки на пунктах пропуска.

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