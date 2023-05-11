Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко о том, как улучшает пропускную способность КПП региона. Голубев заверяет, что полным ходом идет ремонт дорог на границе Ростовской области с ДНР и ЛНР. Рабочие восстанавливают 14 местных и одну региональную дорогу. Также они устанавливают инспекционно-досмотровые комплексы.