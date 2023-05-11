В марте 2022 года появилась информация, что немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG временно приостанавливает работу своих собственных магазинов и онлайн-магазина в России. Компания заявила, что продолжит выплату зарплат своим сотрудникам, а также предоставит индивидуальную помощь в транспорте, питании, проживании, одежде и психологической поддержке для всех сотрудников и их семей в этом регионе. Говорилось, что приостановление работы торговых точек будет действовать до дальнейшего уведомления.