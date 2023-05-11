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Когда магазины Adidas могут вернуться в Ростовскую область в новом формате

11 мая 2023, 04:55
Фото: Graeme Maclean/CC BY 2.0/flickr.com
Когда магазины Adidas могут вернуться в Ростовскую область в новом формате
В России, в том числе Ростовской области, еще в прошлом году прекратили работу магазины одежды Adidas, но сейчас появились слухи, что они могут возобновить работу. Когда хотят открыть торговые точки, в материале RostovGazeta.

Закрытие магазинов Adidas в Ростовской области

В марте 2022 года появилась информация, что немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG временно приостанавливает работу своих собственных магазинов и онлайн-магазина в России. Компания заявила, что продолжит выплату зарплат своим сотрудникам, а также предоставит индивидуальную помощь в транспорте, питании, проживании, одежде и психологической поддержке для всех сотрудников и их семей в этом регионе. Говорилось, что приостановление работы торговых точек будет действовать до дальнейшего уведомления.

Всего в России представлены 840 торговых точек компании.

Добавим, что Adidas специализируется на производстве спортивной одежды, обуви и аксессуаров для широкого спектра видов спорта. Бренд заключает контракты с ведущими спортсменами.

Adidas является одним из самых дорогих брендов в истории, компания участвовала в разработке инновационных решений для спортивной экипировки. Несмотря на то, что она долгое время занимала лидирующие позиции на рынке, в последнее время стала их терять.

Это не единственный спортивный бренд, решивший уйти с рынка РФ. Например, 5 марта 2022 года Puma объявила о приостановке поставок своей продукции и закрытии магазинов на территории России, а также о прекращении действия контракта с Российской федерацией баскетбола.

Закрытие магазинов Adidas в Ростовской областиЗакрытие магазинов Adidas в Ростовской области
Закрытие магазинов Adidas в Ростовской области
Фото: 1MI

Как купить товары Adidas в Ростовской области

В данный момент, работы розничных магазинов Adidas и официального интернет-магазина в России временно приостановлены на неопределённый срок. Однако, несмотря на это, все еще можно приобрести обувь и одежду Adidas в России через специализированный сервис покупок, который осуществляет доставку товаров из Германии в РФ.

Контрафактные Adidas и Nike изъяли в ростовском магазине
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Благодаря этому, можно продолжать носить любимый бренд и создавать стильные спортивные образы, не вникая в процесс заказа и оплаты на сайтах зарубежных магазинов.

Заказать товары Adidas можно также через маркетплейсы или приобрести в российских магазинах, которые ввозят одежду в рамках параллельного импорта.

Когда откроют магазины Adidas в Ростовской области

По словам старшего директора и главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, магазины Adidas могут открыться в России до конца текущего года.

В то же время вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин предполагает, что открытие магазинов состоится в период с конца лета по начало осени. В настоящее время Adidas рассматривает возможность партнерства с компаниями из России и ОАЭ. Эту информацию узнали журналисты «Известий».

Когда откроют магазины Adidas в Ростовской областиКогда откроют магазины Adidas в Ростовской области
Когда откроют магазины Adidas в Ростовской области
Фото: Yassef Briceño García/cc by sa/flickr.com

В каком формате могут открыть магазины Adidas

«Коммерсант» пишет, что закрывший больше года назад свои российские магазины Adidas может передать бизнес альтернативному иностранному инвестору, аналогично тому, как это сделала Reebok. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.

В то же время российский Adidas продолжает поддерживать свою деятельность, сдавая в субаренду часть офисных и складских помещений. Хотя спрос на одежду и обувь известных брендов частично ушел в онлайн, эксперты считают, что потенциал для развития спортивных магазинов в России все еще сохраняется.

«После того, как компании Nike и Adidas временно закрыли свои магазины в России весной 2022 года, потребители стали чаще покупать товары этих брендов в мультибрендовых магазинах и на маркетплейсах, сообщает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости NF Group. Согласно данным Avito, продажи товаров под маркой Adidas на площадке выросли в два раза по сравнению с весной 2022 года, а продажи товаров бренда Nike увеличились в 2,6 раза», — говорится в публикации.

Как отмечает Евгения Хакбердиева, если магазины Adidas возобновят работу в России, то они столкнутся с конкуренцией со стороны таких брендов, как Sneaker Box, Demix и «Спортмастер».

В каком формате могут открыть магазины AdidasВ каком формате могут открыть магазины Adidas
В каком формате могут открыть магазины Adidas
Фото: 1MI

Где находятся магазины Adidas в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону магазины бренда Adidas расположены по нескольким адресам, среди них:

  1. ТЦ "Горизонт", улица Омская, 2Б;
  2. ТЦ "Вавилон", проспект Космонавтов, 2/2;
  3. ТЦ "Мегамаг", улица Пойменная, 1;
  4. ТЦ «Мега» на Аксайском проспекте.

На фоне закрытия магазинов появилась информация, что Юг России стал лидером по количеству контрафакта в 2022 году. Чаще всего через таможню южных регионов пытались провезти подделки спортивных товаров от Nike, Adidas и Reebok. Кроме того, часто попадались поддельные батарейки Duracell, зубные щетки Colgate и этикетки алкоголя.

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