Компания из Ростова подала жалобу в ФАС на закупку госкомпании с суммой 2,8 млрд руб.

В чем суть претензий, пока не сообщается. Пока действие тендера приостановлено. Известно, что компания «Русторг» еще не принимала участие в тендерах. Кроме того, в отношении фирмы, которая занимается деятельностью в области права, было возбуждено три исполнительных производства.