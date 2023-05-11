Компания из Ростова подала жалобу в ФАС на закупку госкомпании с суммой 2,8 млрд руб.

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
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Updated Сегодня, 09:24
Жалоба была подана на контракт по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Донецкой Народной Республикой на участке км 108+850 – км 119+000, Ростовская область». Заказчиком выступает Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград из Тамбова.
В чем суть претензий, пока не сообщается. Пока действие тендера приостановлено. Известно, что компания «Русторг» еще не принимала участие в тендерах. Кроме того, в отношении фирмы, которая занимается деятельностью в области права, было возбуждено три исполнительных производства.
Ранее суд Ростовской области подтвердил нарушения в закупках регионального Минтранса на сумму более 3,5 миллиарда рублей.