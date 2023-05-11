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Компания из Ростова подала жалобу в ФАС на закупку госкомпании с суммой 2,8 млрд руб

11 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
Компания из Ростова подала жалобу в ФАС на закупку госкомпании с суммой 2,8 млрд руб.
Компания «Русторг» из Ростова подала жалобу на госкомпанию, разместившую контракт на сумму свыше 2,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Жалоба была подана на контракт по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Донецкой Народной Республикой на участке км 108+850 – км 119+000, Ростовская область». Заказчиком выступает Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград из Тамбова. 

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В чем суть претензий, пока не сообщается. Пока действие тендера приостановлено. Известно, что компания «Русторг» еще не принимала участие в тендерах. Кроме того, в отношении фирмы, которая занимается деятельностью в области права, было возбуждено три исполнительных производства.

Ранее суд Ростовской области подтвердил нарушения в закупках регионального Минтранса на сумму более 3,5 миллиарда рублей.

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