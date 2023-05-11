Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Еще один боец из Ростовской области погиб в ходе спецоперации. 24-летний ростовчанин Михаил Крупин получил смертельное ранение в боях под Бахмутом в ДНР. Военнослужащего не стало 4 мая.
Известно, что Крупин успел дослужиться до звания старшего лейтенанта. По информации Donday, военного посмертно представят к ордену Мужества.
Официально о гибели лейтенанта Минобороны не сообщало.
Вчера стало известно о гибели на СВО другого уроженца Ростовской области. Евгений Камалов получил смертельное ранение под Марьинкой 5 мая.