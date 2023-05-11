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Лейтенант Михаил Крупин из Ростовской области погиб в боях под Бахмутом

11 мая 2023, 07:47
Фото: mil.ru
Лейтенант Михаил Крупин из Ростовской области погиб в боях под Бахмутом
В спецоперации погиб 24-летний лейтенант Михаил Крупин из Ростовской области, пишут СМИ.

Еще один боец из Ростовской области погиб в ходе спецоперации. 24-летний ростовчанин Михаил Крупин получил смертельное ранение в боях под Бахмутом в ДНР. Военнослужащего не стало 4 мая.

Известно, что Крупин успел дослужиться до звания старшего лейтенанта. По информации Donday, военного посмертно представят к ордену Мужества.

В ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко
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Фото: Dоndаy

Официально о гибели лейтенанта Минобороны не сообщало.

Вчера стало известно о гибели на СВО другого уроженца Ростовской области. Евгений Камалов получил смертельное ранение под Марьинкой 5 мая.

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