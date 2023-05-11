Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По информации МинЖКХ области, в регионе продолжается создание отходоперерабатывающих комплексов в рамках инвестиционных проектов. Три из них — Мясниковский, Неклиновский и Волгодонский — уже начали работу.
«Изначально планировали создать восемь подобных объектов в регионе, но после начала реализации программы ресурсы были перераспределены. В итоге решили сократить число экокомплексов до пяти», — сказано в сообщении.
Отмечается, что этого количества хватит, чтобы выполнить задачи соответствующего федерального проекта к 2024 году.
Ранее урбанист предложил снизить тариф на мусор в Ростове до отладки раздельного сбора.