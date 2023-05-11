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На Дону решили сократить число экокомплексов к 2024 году

11 мая 2023, 13:49
Фото: 1MI
На Дону решили сократить число экокомплексов к 2024 году
В Ростовской области приняли решение уменьшить число экокомплексов до пяти, сообщили в правительстве региона.

По информации МинЖКХ области,  в регионе продолжается создание отходоперерабатывающих комплексов в рамках инвестиционных проектов. Три из них — Мясниковский, Неклиновский и Волгодонский — уже начали работу.

«Изначально планировали создать восемь подобных объектов в регионе, но после начала реализации программы ресурсы были перераспределены. В итоге решили сократить число экокомплексов до пяти», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что этого количества хватит, чтобы выполнить задачи соответствующего федерального проекта к 2024 году.

Ранее урбанист предложил снизить тариф на мусор в Ростове до отладки раздельного сбора.

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