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На заводе «Желдорреммаш» в Ростове прокомментировали гибель 32-летней сотрудницы

11 мая 2023, 09:43
Фото: 1MI
Ростовский «Желдорреммаш» прокомментировал гибель сотрудницы от удара током
В пресс-службе завода «Желдорреммаш» прокомментировала гибель 32-летней сотрудницы Елены Липчанской, свою версию событий там рассказали журналистам.

В апреле на ростовском заводе «Желдорреммаш» от удара током погибла 32-летняя Елена Липчанкская. О ее гибели в соцсетях рассказал муж. Он призвал общественность осветить ситуацию, так как, по его словам, руководство завода замалчивало причины трагедии.

Спустя почти месяц пресс-служба «Желдорреммаш» рассказала «Московскому комсомольцу», что Липчанская пару месяцев работала там испытателем электрических машин. В день смерти, выполняя задание, она получила «электротравму». Завод утверждает, что для Елены проводился подробный инструктаж, она была в спецодежде и средствах индивидуальной защиты.

От удара током погибла 32-летняя сотрудница завода «Желдорреммаш» в Ростове
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В «Желдорреммаш» заверили, что оказали помощь семье Липчанской, в частности ее несовершеннолетней дочери.

Однако муж Липчанкой утверждает обратное. По его словам, на заводе после гибели сотрудницы прошла проверка. Она выявила множество нарушений в его работе, повлекших смерть молодой женщины. Последнее слово в трагедии остается за следствием.

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