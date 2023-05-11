Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В апреле на ростовском заводе «Желдорреммаш» от удара током погибла 32-летняя Елена Липчанкская. О ее гибели в соцсетях рассказал муж. Он призвал общественность осветить ситуацию, так как, по его словам, руководство завода замалчивало причины трагедии.
Спустя почти месяц пресс-служба «Желдорреммаш» рассказала «Московскому комсомольцу», что Липчанская пару месяцев работала там испытателем электрических машин. В день смерти, выполняя задание, она получила «электротравму». Завод утверждает, что для Елены проводился подробный инструктаж, она была в спецодежде и средствах индивидуальной защиты.
В «Желдорреммаш» заверили, что оказали помощь семье Липчанской, в частности ее несовершеннолетней дочери.
Однако муж Липчанкой утверждает обратное. По его словам, на заводе после гибели сотрудницы прошла проверка. Она выявила множество нарушений в его работе, повлекших смерть молодой женщины. Последнее слово в трагедии остается за следствием.