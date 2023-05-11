Спустя почти месяц пресс-служба «Желдорреммаш» рассказала «Московскому комсомольцу», что Липчанская пару месяцев работала там испытателем электрических машин. В день смерти, выполняя задание, она получила «электротравму». Завод утверждает, что для Елены проводился подробный инструктаж, она была в спецодежде и средствах индивидуальной защиты.