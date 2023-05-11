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Около 3,4 млрд рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области

11 мая 2023, 14:14
Фото: donland.ru
Около 3,4 млрд рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области
В Ростовской области выбрали подрядчика, который построит участки Северного радиуса, говорится в материалах Госзакупок.

Министерство транспорта Ростовской области объявляло два аукциона с начальной стоимостью контрактов почти 2,1 миллиарда и 1,6 миллиарда рублей.

Речь идет о реконструкции участка дороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск в Мясниковском районе. Это второй этап проекта.

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Еще один участок находится на дороге магистраль «Дон» — Щепкин — Ростов-на-Дону. Победителем обоих конкурсов стала компания «Т-Транс», которая сбила общую стоимость до 3,4 миллиарда рублей.

Материал RostovGazeta о запланированном проекте читайте по ссылке.

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