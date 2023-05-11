Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Министерство транспорта Ростовской области объявляло два аукциона с начальной стоимостью контрактов почти 2,1 миллиарда и 1,6 миллиарда рублей.
Речь идет о реконструкции участка дороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск в Мясниковском районе. Это второй этап проекта.
Еще один участок находится на дороге магистраль «Дон» — Щепкин — Ростов-на-Дону. Победителем обоих конкурсов стала компания «Т-Транс», которая сбила общую стоимость до 3,4 миллиарда рублей.
Материал RostovGazeta о запланированном проекте читайте по ссылке.