Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Политолог рассказывает, что ракеты Storm Shadow летят не по низкой, а по баллистической траектории. Поэтому вовремя засечь и сбить их гораздо легче, в сравнении с беспилотниками, которые летят на низкой высоте, и их трудно заметить средствами радиолокации.
«Также мы знаем, что наши военные научились дезориентировать ракеты комплексов HIMARS, которые теперь теряют цель, не видя ее через системы GPS», — отмечает Марат Баширов.
Однако сам факт того, что Великобритания поставляет Украине такие ракеты, по словам собеседника, вызывает вопросы. Ведь американцы отказались их поставлять.
«Это говорит о том, что как раз Великобритания является основным бенефициаром в повышении эскалации. В конечном итоге, это приведет к большим бедам для граждан Украины, которые проживают в больших городах. Мы же пока не применяли ракеты большой мощности», — разъясняет политолог.
По словам собеседника, задача для наших военных сегодня ясна — надо искать, сбивать и уничтожать ракеты.
«А политическое руководство, конечно же, должно дать свою оценку этому факту. На мой взгляд, эта прямая, явная угроза от Великобритании требует адекватной угрозы в ответ», — резюмирует Баширов.
Ранее, со ссылкой на слова Анатолия Вассермана, RostovGazeta сообщала, почему ВСУ не смогут дойти до Ростова.