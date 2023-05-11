«Это говорит о том, что как раз Великобритания является основным бенефициаром в повышении эскалации. В конечном итоге, это приведет к большим бедам для граждан Украины, которые проживают в больших городах. Мы же пока не применяли ракеты большой мощности», — разъясняет политолог.