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Политолог Баширов разъяснил, что ждет Ростов от получения Украиной ракет Storm Shadow

11 мая 2023, 11:05
Политолог Баширов разъяснил, что ждет Ростов от получения Украиной ракет Storm Shadow
Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. У них действительно большая дальность и мощность. Главное, что они хорошо заметны для наших систем ПВО. Но вопрос заключается в их количестве, сообщил RostovGazeta российский политолог Марат Баширов.

Политолог рассказывает, что ракеты Storm Shadow летят не по низкой, а по баллистической траектории. Поэтому вовремя засечь и сбить их гораздо легче, в сравнении с беспилотниками, которые летят на низкой высоте, и их трудно заметить средствами радиолокации.

«Также мы знаем, что наши военные научились дезориентировать ракеты комплексов HIMARS, которые теперь теряют цель, не видя ее через системы GPS», — отмечает Марат Баширов.

Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, способные долететь до Ростова
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Однако сам факт того, что Великобритания поставляет Украине такие ракеты, по словам собеседника, вызывает вопросы. Ведь американцы отказались их поставлять.

«Это говорит о том, что как раз Великобритания является основным бенефициаром в повышении эскалации. В конечном итоге, это приведет к большим бедам для граждан Украины, которые проживают в больших городах. Мы же пока не применяли ракеты большой мощности», — разъясняет политолог.

По словам собеседника, задача для наших военных сегодня ясна — надо искать, сбивать и уничтожать ракеты. 

«А политическое руководство, конечно же, должно дать свою оценку этому факту. На мой взгляд, эта прямая, явная угроза от Великобритании требует адекватной угрозы в ответ», — резюмирует Баширов.

Ранее, со ссылкой на слова Анатолия Вассермана, RostovGazeta сообщала, почему ВСУ не смогут дойти до Ростова. 

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