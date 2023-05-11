Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Собеседник подчеркивает, что и до появления постановления о реквизиции имущества в Ростовской области, правоохранительные органы при проведении оперативно-розыскных мероприятий или при чрезвычайных ситуациях, могли изымать имущество граждан. По закону, они всегда на это имели право.
«Но сейчас градус напряженности в обществе повышен из-за массированных вбросов пропаганды противника. Например, воинский призыв — это плановое мероприятие, которое происходит у нас каждый год, осенью и весной. Но сейчас люди связывают призыв с потенциальным вторжением ВСУ. Такую информацию сеет пропаганда противника, пытаясь создать панические настроения в нашем обществе, деморализовать жителей», — отмечает Александр Сухарь.
Спикер подчеркивает, что в постановлении о реквизиции имущества в Ростовской области речь идет о чрезвычайных ситуациях, которых у нас не так уж и много. Носят они исключительный характер.
«Никто не ведет речь о том, что специальные отряды будут ходить по Ростову, отжимая у населения дома и машины. Полагаю, что в первую очередь, новое постановление связано с пожарами, которые возникают в регионах России. Ростовская область тоже находится в зоне риска. У нас в разное время было много пожаров. И для таких ситуаций, в качестве перестраховки, появилось постановление о реквизиции имущества, причем обязательно, с компенсацией», — говорит политолог.