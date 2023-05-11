«Никто не ведет речь о том, что специальные отряды будут ходить по Ростову, отжимая у населения дома и машины. Полагаю, что в первую очередь, новое постановление связано с пожарами, которые возникают в регионах России. Ростовская область тоже находится в зоне риска. У нас в разное время было много пожаров. И для таких ситуаций, в качестве перестраховки, появилось постановление о реквизиции имущества, причем обязательно, с компенсацией», — говорит политолог.