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Построившая ветропарки в Ростовской области финская компания спишет активы в РФ

11 мая 2023, 16:18
Фото: 1mi
Финская Fortum, дочерние организации которой имели ветряные электростанции в Ростовской области, спишет все активы своего бизнеса в РФ, пишут СМИ.

161.ру пишет, что речь идет об имуществе в 1,7 миллиарда евро, а в общей сложности убытки могут составить 1,9 миллиарда. Компания пыталась уйти с российского рынка с прошлой весны.

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Согласно информации СМИ, активы Fortum составляли весной этого года 9,8 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что Росимущество получило право управления активами финской компании «Фортум». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ветропарки в Ростове#Активы в России#Строительство в Ростове
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