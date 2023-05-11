Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
161.ру пишет, что речь идет об имуществе в 1,7 миллиарда евро, а в общей сложности убытки могут составить 1,9 миллиарда. Компания пыталась уйти с российского рынка с прошлой весны.
Согласно информации СМИ, активы Fortum составляли весной этого года 9,8 миллиарда евро.
Ранее стало известно, что Росимущество получило право управления активами финской компании «Фортум». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.