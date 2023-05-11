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«Придется жить вечно»: ростовчане недовольны новыми расценками на погребение в городе

11 мая 2023, 09:37
Фото: 1MI
«Придется жить вечно»: ростовчане недовольны новыми расценками на погребение в городе

Ростовчане назвали неправдоподобными новые расценки на погребение в городе

В Ростове стоимость услуг погребения на городских кладбищах планируют увеличить на 11%, новость об этом активно обсуждают в соцсетях.

Власти Ростова подготовили правки к постановлению о погребениях на городских кладбищах. Стоимость услуг хотят повысить на 11% уже этой осенью. Если изменения примут, погребение на Ростовском кладбище будет стоить 2 516 рублей, а на Северном — 1 516 рублей.

Ростовчане оказались недовольны ростом цен. Они пишут: «Придется жить вечно!», «Надеюсь, что меня укусит вампир, либо придумают таблетки для вечной жизни», «Короче, скоро, где помер, там и будешь лежать, денег не хватит на похороны».

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Многие усомнились в правдоподобности расценок и утверждают, что на деле погребение человека обходится в Ростове в десятки, а то и сотни тысяч рублей. «Это цена за венок?», «Посмеялась и поплакала с цен озвученных. Вы прикалываетесь? Это просто в разы дороже!», «На Северном кладбище минимум 40 тысяч рублей! Что за бред про 1,5-2 тысячи рублей?», «Нам недавно похороны в 150 тысяч обошлись».

Напомним, в крайний раз цены на погребение в Ростове повышали в прошлом октябре. Тогда решение властей также вызвало недовольство горожан.

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