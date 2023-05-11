Многие усомнились в правдоподобности расценок и утверждают, что на деле погребение человека обходится в Ростове в десятки, а то и сотни тысяч рублей. «Это цена за венок?», «Посмеялась и поплакала с цен озвученных. Вы прикалываетесь? Это просто в разы дороже!», «На Северном кладбище минимум 40 тысяч рублей! Что за бред про 1,5-2 тысячи рублей?», «Нам недавно похороны в 150 тысяч обошлись».