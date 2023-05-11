Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Власти Ростова подготовили правки к постановлению о погребениях на городских кладбищах. Стоимость услуг хотят повысить на 11% уже этой осенью. Если изменения примут, погребение на Ростовском кладбище будет стоить 2 516 рублей, а на Северном — 1 516 рублей.
Ростовчане оказались недовольны ростом цен. Они пишут: «Придется жить вечно!», «Надеюсь, что меня укусит вампир, либо придумают таблетки для вечной жизни», «Короче, скоро, где помер, там и будешь лежать, денег не хватит на похороны».
Многие усомнились в правдоподобности расценок и утверждают, что на деле погребение человека обходится в Ростове в десятки, а то и сотни тысяч рублей. «Это цена за венок?», «Посмеялась и поплакала с цен озвученных. Вы прикалываетесь? Это просто в разы дороже!», «На Северном кладбище минимум 40 тысяч рублей! Что за бред про 1,5-2 тысячи рублей?», «Нам недавно похороны в 150 тысяч обошлись».
Напомним, в крайний раз цены на погребение в Ростове повышали в прошлом октябре. Тогда решение властей также вызвало недовольство горожан.