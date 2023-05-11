Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Экс-директор Роскосмоса, участник спецоперации Дмитрий Рогозин выступил в СМИ с мнением о необходимости второй волны частичной мобилизации. Однако такой точки зрения придерживаются далеко не все эксперты.
«Как и в любом обществе, в экспертной среде есть свои блоки. Представители каждого из них смотрят на ситуацию по-своему. Любой гражданин, обладающей определенной квалификацией, может высказать свои предположения и умозаключения о том, нужна или нет, на его взгляд, новая волна частичной мобилизации», — отмечает Алим Батов.
Однако, по словам политолога, юридические последствия имеют лишь заявления уполномоченных лиц — представителей министерства обороны и Верховного главнокомандующего ВС РФ в лице нашего президента.
«Если исходить из официальных сводок, то, несмотря на ужесточение боевых действий в зоне СВО и протяженность линии соприкосновения, ресурсов хватает. Поэтому, на мой взгляд, в объявлении дополнительной волны частичной мобилизации сегодня нет необходимости», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, что говорят власти о второй волне частичной мобилизации в Ростовской области.