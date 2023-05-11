«Как и в любом обществе, в экспертной среде есть свои блоки. Представители каждого из них смотрят на ситуацию по-своему. Любой гражданин, обладающей определенной квалификацией, может высказать свои предположения и умозаключения о том, нужна или нет, на его взгляд, новая волна частичной мобилизации», — отмечает Алим Батов.