rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Изображение материала

Ростовскому порту разрешили построить зерновой терминал на левом берегу Дона

11 мая 2023, 06:23
Фото: wikipedia.org
Ростовскому порту разрешили построить зерновой терминал на левом берегу Дона
Ростовский порт смог согласовать проект строительства зернового терминала на левом берегу реки Дон, сообщается на сайте Госэкспертизы.

Госэкспертиза одобрила Ростовскому порту проект строительства зернового терминала. Он будет располагаться на улице 1-й Луговой — это район промзоны на левом берегу реки Дон.

Застройщиком терминала указан сам порт, а проектную документацию для него подготовило ООО «АТХ-СТРОЙ».

Хуснуллин объявил о запуске регулярных грузоперевозок из порта Ростова в Мариуполь
Узнать подробнее

Точные сроки строительства объекта в заключении Госэкспертизы не указываются.

Ранее заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявил, что в регионе хотят построить сухой порт. Сейчас власти занимаются проработкой проекта.

Читайте также:
У «Ростовского порта» появилась дочерняя компания в ДНРВласти Ростовской области планируют построить сухой портВерховный суд разрешил Арташесу Арутюнянцу построить ЖК рядом с портом в Ростове
#Алина Заярная#Ростовский порт#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области
Сегодня, 06:39
В три раза увеличилось число погибших в ДТП пешеходов в Ростовской области
Сегодня, 06:24
Политолог Сухарь разъяснил, зачем в Ростовской области могут реквизировать имущество
Сегодня, 03:04
Ростовчанин открыл стрельбу из винтовки по цветочному ларьку на Западном
Вчера, 18:14
Сотни ростовчан останутся без электричества 11 и 12 мая
Сегодня, 05:28