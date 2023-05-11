Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Госэкспертиза одобрила Ростовскому порту проект строительства зернового терминала. Он будет располагаться на улице 1-й Луговой — это район промзоны на левом берегу реки Дон.
Застройщиком терминала указан сам порт, а проектную документацию для него подготовило ООО «АТХ-СТРОЙ».
Точные сроки строительства объекта в заключении Госэкспертизы не указываются.
Ранее заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявил, что в регионе хотят построить сухой порт. Сейчас власти занимаются проработкой проекта.