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Самые аварийные дороги в Ростовской области в мае в 2023 году выявили в Волгодонске

11 мая 2023, 18:10
Фото: 1mi
В Ростовской области в 2023 году увеличилась аварийность на дорогах в Волгодонске, сообщили в облправительстве.

В этом году 60% всех аварий в регионе произошли на муниципальных дорогах, сообщил глава Минтранспорта региона Владимир Окунев. Он обеспокоен ростом аварийности в Волгодонске и ситуацией в Константиновском районе.

Окунев подчеркнул, что снижение аварийности невозможно без устранения ямочности, а улучшение дорожных условий приведет к сокращению количества ДТП.

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Он также отметил, что 11 муниципалитетов не выполнили задачу по ликвидации ям до 1 мая, а Волгодонск не устранил дефекты на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, что около 3,4 миллиарда рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Дороги в Ростове#Аварии в Ростове
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