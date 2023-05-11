Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В этом году 60% всех аварий в регионе произошли на муниципальных дорогах, сообщил глава Минтранспорта региона Владимир Окунев. Он обеспокоен ростом аварийности в Волгодонске и ситуацией в Константиновском районе.
Окунев подчеркнул, что снижение аварийности невозможно без устранения ямочности, а улучшение дорожных условий приведет к сокращению количества ДТП.
Он также отметил, что 11 муниципалитетов не выполнили задачу по ликвидации ям до 1 мая, а Волгодонск не устранил дефекты на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Напомним, что около 3,4 миллиарда рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области.