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СК начал проверку из-за собаки, укусившей ребенка в лицо в Ростове-на-Дону

11 мая 2023, 14:54
Фото: ТГ канал levencovka_sosedi
СК начал проверку из-за собаки, укусившей ребенка в лицо в Ростове-на-Дону
В Ростовской области началась проверка после появившихся сообщений о нападении собак на людей, сообщили в региональном УСКР.

Жалобы на нападение агрессивных животных на людей появились в Таганроге. Кроме того, жительница Ростова рассказала, что собака укусила ее четырехлетнего сына в лицо.

Ростовчанка уточнила, что мальчик никак не провоцировал животное, а просто проходил мимо. Что разозлило собаку, остается загадкой, но теперь пострадавшему ребенку предстоит длительный курс лечения.

Ростовчанка уточнила, что мальчик никак не провоцировал животное, а просто проходил мимо. Ростовчанка уточнила, что мальчик никак не провоцировал животное, а просто проходил мимо.
Ростовчанка уточнила, что мальчик никак не провоцировал животное, а просто проходил мимо.
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«Все сведения и обстоятельства установят в ходе проверок, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в Следкоме.

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