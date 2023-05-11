Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Жалобы на нападение агрессивных животных на людей появились в Таганроге. Кроме того, жительница Ростова рассказала, что собака укусила ее четырехлетнего сына в лицо.
Ростовчанка уточнила, что мальчик никак не провоцировал животное, а просто проходил мимо. Что разозлило собаку, остается загадкой, но теперь пострадавшему ребенку предстоит длительный курс лечения.
«Все сведения и обстоятельства установят в ходе проверок, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию в Следкоме.