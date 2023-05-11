Скоростная «Ласточка» начнет свое движение между Нижним Новгородом и Иваново с 1 июня

Posted 11 мая 14:23
Published 11 мая 14:23
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
С 1 июня новый скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742 начнет регулярное движение между Нижним Новгородом и городом Иваново.
Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 19:07 и прибывая в Иваново в 22:17. В обратном направлении поезд будет отправляться из Иваново в 06:55 и прибывать в Нижний Новгород в 10:05. Время в пути этого поезда будет в среднем на два часа меньше, чем у поездов дальнего следования, которые сейчас курсируют по данному маршруту.
Во время путешествия пассажиры смогут сделать остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.
В поезде «Ласточка» будет предложено три класса обслуживания в составе «Премиум»: базовый, эконом и бизнес. В салоне будут предоставлены все необходимые удобства для комфортного путешествия, включая регулируемые кресла, индивидуальные розетки для зарядки устройств, кулеры с питьевой водой, места для пассажиров, путешествующих с домашними животными, и экологически чистые туалетные комнаты.
Вагоны также будут оснащены подъемниками для инвалидных колясок и специальными местами с креплениями для них.
Билеты можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и в кассах. Стоимость билета на полный маршрут начинается от 1321 рубля. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифы. Например, дети до 10 лет смогут воспользоваться скидкой 70% при оформлении билета по тарифу «Детский», а пассажиры в возрасте до 21 года и старше 60 лет получат скидку 30%.
Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».