Массовые отключения электричества запланированы в Ростове в конце рабочей недели. Так, в четверг, 11 мая, электроэнергии не будет в домах № 10, 12, 12/1, 12/2 на улице Штахановского; № 35, 37А, 37/4 на Вятской; №15 на 21-й Линии; № 12-32, 15-41 на 23-й Линии; № 6-14 на Мясникова, а также на Ерёменко в домах № 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85А. Ограничение там продлится с 09.00 до 17.00.