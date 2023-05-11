Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Массовые отключения электричества запланированы в Ростове в конце рабочей недели. Так, в четверг, 11 мая, электроэнергии не будет в домах № 10, 12, 12/1, 12/2 на улице Штахановского; № 35, 37А, 37/4 на Вятской; №15 на 21-й Линии; № 12-32, 15-41 на 23-й Линии; № 6-14 на Мясникова, а также на Ерёменко в домах № 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85А. Ограничение там продлится с 09.00 до 17.00.
С 09.00 до 16.00 света не будет на улицах Пацаева, № 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 20Б; Творческой, № 7; в переулке Буденновском, № 1Г; на Тургеневской, №18; Добровольского, № 2/1, 3/1, 3/2, 6, 6а, а также Волкова, в домах № 3/1, 3/2.
В центре Ростова в этот день электричество отключат с 09.00 до 15.00. Ограничение коснётся улицы Шаумяна, № 49-69, 76-98; переулка Семашко, № 31-37; Большой Садовой, № 64, 66/37, 78; Социалистической, № 83, 95-99; Газетного, № 39-41.
В пятницу, 12 мая, с 9.00 до 15.00 отключения коснутся домов в переулке Булавина, № 15-33, 2-12; на Сызранской, №3-19, 4-18; Трудовой, № 3-5, 8-30 и Орбитальной, №13, 15.
Чуть дольше, с 09.00 до 17.00 без света придется остаться жильцам домов на Доватора, №107-123; Еременко, № 2-10; Калининградской, № 4-12, 5-15; Ленточной, № 76-106; Предботанической, № 47-93; Сормовской, № 19-85, 18-92.
Напомним, несколько улиц Ростова-на-Дону останутся без воды 11 мая.