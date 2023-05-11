Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
ООО «Агентство развития платежных систем» в апелляционной инстанции добилось снижения размера штрафа, наложенного Арбитражным судом. В декабре прошлого года суд обязал компанию выплатить 8,5 миллиона рублей департаменту транспорта Ростова за срыв сроков установки валидаторов в общественном транспорте.
Спустя несколько месяцев АРПС убедила суд снизить штраф до 1,5 миллиона рублей. Компания заявила, что сроки были сорваны незначительно, а потому первоначальная сумма взыскания не оправдана.
ООО «Агентство развития платежных систем» не в первый раз судится с ростовскими властями. В 2019 году компания выплатила «Ростовпассажиртранс» около 5,8 миллиона рублей за пассажироперевозки болельщиков во время чемпионата мира по футболу. В марте прошлого года дептранс Ростова также подавал иск в отношении АРПС, его сумма составляла 200 миллионов рублей. Причиной иска стала крупная задолженность компании.