ООО «Агентство развития платежных систем» не в первый раз судится с ростовскими властями. В 2019 году компания выплатила «Ростовпассажиртранс» около 5,8 миллиона рублей за пассажироперевозки болельщиков во время чемпионата мира по футболу. В марте прошлого года дептранс Ростова также подавал иск в отношении АРПС, его сумма составляла 200 миллионов рублей. Причиной иска стала крупная задолженность компании.