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Суд снизил штраф для компании, просрочившей установку валидаторов в автобусах Ростова

11 мая 2023, 07:38
Фото: rostov-gorod.ru
Суд снизил штраф для компании, просрочившей установку валидаторов в автобусах Ростова

Суд сократил штраф Агентства развития платежных систем в Ростове до 1,5 млн руб

Штраф компании, сорвавшей сроки установки валидаторов в общественном транспорте Ростова, снижен до 1,5 миллиона рублей, сообщили в арбитражном суде.

ООО «Агентство развития платежных систем» в апелляционной инстанции добилось снижения размера штрафа, наложенного Арбитражным судом. В декабре прошлого года суд обязал компанию выплатить 8,5 миллиона рублей департаменту транспорта Ростова за срыв сроков установки валидаторов в общественном транспорте.

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Спустя несколько месяцев АРПС убедила суд снизить штраф до 1,5 миллиона рублей. Компания заявила, что сроки были сорваны незначительно, а потому первоначальная сумма взыскания не оправдана.

ООО «Агентство развития платежных систем» не в первый раз судится с ростовскими властями. В 2019 году компания выплатила «Ростовпассажиртранс» около 5,8 миллиона рублей за пассажироперевозки болельщиков во время чемпионата мира по футболу. В марте прошлого года дептранс Ростова также подавал иск в отношении АРПС, его сумма составляла 200 миллионов рублей. Причиной иска стала крупная задолженность компании.

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