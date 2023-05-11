Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Горожане рассказали, что мужчина украл в магазине сок и печенье, в результате чего его вывели на улицу и скрутили. После этого мужчину положили на асфальт и удерживали.
«В Новочеркасске охранники жестко скрутили воришку, но явно перегнули палку. Один из них наступил мужчине на голову под осуждающие возгласы посетителей ТЦ „Сокол“, — написал автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали сотрудников охраны за такое поведение.
«У частной охраны нет никаких полномочий и прав, их задача вызвать полицию. А здесь явно превышение, не имеют права бить», — заявили горожане.
«В суд на них подавать теперь. Они не имеют таких прав», — говорится в комментариях.
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