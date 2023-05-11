rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Изображение материала

В Новочеркасска заявили об охраннике, наступившем на голову посетителю магазина

11 мая 2023, 16:34
Фото: 1mi
В Новочеркасске охранник наступил на голову посетителю магазина, которого заподозрили в краже, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что мужчина украл в магазине сок и печенье, в результате чего его вывели на улицу и скрутили. После этого мужчину положили на асфальт и удерживали.

«В Новочеркасске охранники жестко скрутили воришку, но явно перегнули палку. Один из них наступил мужчине на голову под осуждающие возгласы посетителей ТЦ „Сокол“, — написал автор.

Ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях раскритиковали сотрудников охраны за такое поведение.

«У частной охраны нет никаких полномочий и прав, их задача вызвать полицию. А здесь явно превышение, не имеют права бить», — заявили горожане.

«В суд на них подавать теперь. Они не имеют таких прав», — говорится в комментариях.

Ранее ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынке.

Читайте также:
Ростовчане заявили об огромном количестве крыс и драках на Днепровском рынкеРостовчане смогут получить 40 тысяч рублей за 20 лет бракаРостовчанин в камуфляже стал участником массовой драки в парке вечером 27 апреля
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Драка в Новочеркасске#Происшествие в Новочеркасске
Подпишитесь
В Ростовской области назвали аварийные дороги, а жители готовятся к военным сборам
Сегодня, 14:57
СК начал проверку из-за собаки, укусившей ребенка в лицо в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:54
Около 3,4 млрд рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области
Сегодня, 14:14
Политолог Баширов разъяснил, что ждет Ростов от получения Украиной ракет Storm Shadow
Сегодня, 11:05
Военкомат в Ростовской области прокомментировал указ о призыве запасников на сборы
Сегодня, 12:21
Жительницу в Батайске наказали за рассылку депутатам экстремистских видео
Сегодня, 12:01