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В Ростове-на-Дону бывший замначальника УСБ полиции не смог восстановиться на службе

11 мая 2023, 16:55
Фото: 1mi
Суд не стал восстанавливать в должности бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Ростовской области после увольнения, пишут СМИ.

1Rnd пишет, что в прошлом году на фоне скандала с крышеванием ГИБДД уволили сразу несколько правоохранителей, а еще троих понизили в должностях. Издание уточнило, что после этого бывший замначальника УСБ судился с работодателем.

«В результате его требования были частично удовлетворены. На службе его не восстановили, но дисциплинарное взыскание отменили», — уточнило издание.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

 

 

 

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