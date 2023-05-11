Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
1Rnd пишет, что в прошлом году на фоне скандала с крышеванием ГИБДД уволили сразу несколько правоохранителей, а еще троих понизили в должностях. Издание уточнило, что после этого бывший замначальника УСБ судился с работодателем.
«В результате его требования были частично удовлетворены. На службе его не восстановили, но дисциплинарное взыскание отменили», — уточнило издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.