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В Ростовской области назвали аварийные дороги, а жители готовятся к военным сборам

11 мая 2023, 14:57
Фото: dvoku.mil.ru
В Ростовской области назвали аварийные дороги, а жители готовятся к военным сборам
В Ростовской области в четверг, 11 мая, назвали аварийные дороги, СМИ писали о поставках Великобританией для Украины дальнобойных ракет, а власти Дона рассказали, что ждет участников военных сборов, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Аварийные дороги в Ростове

В Ростовской области в этом году 60% всех аварий произошли на муниципальных дорогах. За это время в Волгодонске зафиксировали рост аварийности, а ситуация в Константиновском районе вызывает опасение.

Глава министерства транспорта региона Владимир Окунев отметил, что для снижения аварийности необходимо устранить ямы на дорогах и нанести разметку. Он также подчеркивает, что полный комплекс мер по улучшению дорожного покрытия однозначно приведет к сокращению количества ДТП.

Власти в Ростовской области назвали аварийные дороги в регионе
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Пока же у 11 муниципалитетов плохая динамика в работе по устранению дефектов, территории не устранили ямы на дорогах до 1 мая. В Волгодонске возникли самые большие проблемы, как минимум 1,5 тысячи квадратных метров дорог по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, восемь муниципалитетов не проводят работы по нанесению дорожной разметки.

Аварийные дороги в РостовеАварийные дороги в Ростове
Аварийные дороги в Ростове
Фото: 1MI

Ракеты для Украины

Издание CNN сообщает, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

По данным иностранного СМИ, радиус поражения этих ракет составляет 250 километров, что делает их самыми дальнобойными, переданными украинским вооруженным силам Западом до сих пор. Количество ракет, доставленных на Украину, неизвестно.

Есть вероятность, что их дальность позволяет достать до Ростовской области и других регионов России. Но никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Фото: donland.ru

Отправят ли участников военных сборов в зону СВО

Жители Ростовской области, которых призовут на военные сборы, не попадут в зону спецоперации, так как это не допускается законодательством РФ. Сборы проводятся ежегодно и Минобороны определяет количество граждан, подлежащих призыву.

В прошлом году к сборам были привлечены специалисты по ремонту военной техники, никто из них не попал в зону спецоперации. Продолжительность военных сборов ограничена двумя месяцами, а за уклонение предусмотрена административная ответственность.

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