Пока же у 11 муниципалитетов плохая динамика в работе по устранению дефектов, территории не устранили ямы на дорогах до 1 мая. В Волгодонске возникли самые большие проблемы, как минимум 1,5 тысячи квадратных метров дорог по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии.



Кроме того, восемь муниципалитетов не проводят работы по нанесению дорожной разметки.