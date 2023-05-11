Напомним, что бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров высказал ранее мнение, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины. Эксперт заявил, что Украина выбрала более 30 объектов для нанесения ударов. В их числе — Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».