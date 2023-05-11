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Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, способные долететь до Ростова

11 мая 2023, 10:01
Фото: Daniel Perez Sutil/cc by sa/flickr.com
Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, способные долететь до Ростова
Великобритания передала Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщает издание CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным британского СМИ, Соединенное Королевство передало ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 километров. В настоящее время это  самые дальнобойные ракеты, которые Запад передавал ВСУ. Сколько таких ракет получит Украина пока уточняется. Однако их дальность позволяет достать до Ростовской области и других регионов России.

Напомним, что бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров высказал ранее мнение, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины. Эксперт заявил, что Украина выбрала более 30 объектов для нанесения ударов. В их числе — Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».

Эксперт Федоров заявил, что ВСУ могут ударить по Ворошиловскому мосту в Ростове
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Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, комментируя высказывание Федорова, отметил, что министерству обороны России предстоит усилить защиту ПВО в радиусе 300 километров для обеспечения безопасности наших границ и наших граждан.

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#Елена Янкевич#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Спецоперация#Ракеты ВСУ
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