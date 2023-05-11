Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По данным британского СМИ, Соединенное Королевство передало ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 километров. В настоящее время это самые дальнобойные ракеты, которые Запад передавал ВСУ. Сколько таких ракет получит Украина пока уточняется. Однако их дальность позволяет достать до Ростовской области и других регионов России.
Напомним, что бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров высказал ранее мнение, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины. Эксперт заявил, что Украина выбрала более 30 объектов для нанесения ударов. В их числе — Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, комментируя высказывание Федорова, отметил, что министерству обороны России предстоит усилить защиту ПВО в радиусе 300 километров для обеспечения безопасности наших границ и наших граждан.