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Верховный суд РФ подтверждает лишение прав водителя, принявшего лекарство

11 мая 2023, 08:04
Согласно решению Верховного суда Российской Федерации, автомобилист, управлявший машиной после принятия лекарства, содержащего психотропные вещества, был лишен прав с законной стороны.

Эксперты поддерживают это решение, но отмечают, что существуют неопределенности в этом вопросе. Они предлагают решить эту проблему путем введения яркой маркировки на упаковках лекарств, которые запрещено принимать перед управлением автомобилем, пишет газета “Известия”. В июне 2020 года в Санкт-Петербурге автомобилиста остановили на улице и подозревали в управлении машиной в состоянии опьянения. Хотя проверка на алкотестере показала, что водитель трезв, врачи обнаружили в его организме психотропное вещество "Пировалерон", которое он принимал для лечения хронической усталости и апатии, а также как средство для похудения, подавляющее аппетит.

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