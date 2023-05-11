Верховный суд РФ подтверждает лишение прав водителя, принявшего лекарство

Эксперты поддерживают это решение, но отмечают, что существуют неопределенности в этом вопросе. Они предлагают решить эту проблему путем введения яркой маркировки на упаковках лекарств, которые запрещено принимать перед управлением автомобилем, пишет газета “Известия”. В июне 2020 года в Санкт-Петербурге автомобилиста остановили на улице и подозревали в управлении машиной в состоянии опьянения. Хотя проверка на алкотестере показала, что водитель трезв, врачи обнаружили в его организме психотропное вещество "Пировалерон", которое он принимал для лечения хронической усталости и апатии, а также как средство для похудения, подавляющее аппетит.