Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Эта информация прозвучала на совещании с главами муниципалитетов, которое провел руководитель Минтранспорта региона Владимир Окунев. Низкие темпы ремонта дорог показали 11 территорий, здесь же до 1 мая не ликвидировали ямы.
По словам министра, хуже всего ситуация обстоит в Волгодонске. А в восьми территориях не проводится работа по нанесению разметки на дороги.
Окунев уточнил, что более 60% от общего числа аварий с начала года оказались именно на муниципальных автодорогах. А в Волгодонске зафиксировали рост аварийности, в Константиновском районе ситуация вызывает опасения.
Ранее власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог.