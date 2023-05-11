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Власти в Ростовской области сорвали сроки ликвидации ям на дорогах

11 мая 2023, 10:38
Фото: donland.ru
Власти территорий в Ростовской области сорвали сроки ликвидации ям на дорогах
В Ростовской области в 11 муниципалитетах сорвали сроки устранения ям на дорогах, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на совещании с главами муниципалитетов, которое провел руководитель Минтранспорта региона Владимир Окунев. Низкие темпы ремонта дорог показали 11 территорий, здесь же до 1 мая не ликвидировали ямы. 

По словам министра, хуже всего ситуация обстоит в Волгодонске. А в восьми территориях не проводится работа по нанесению разметки на дороги. 

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Окунев уточнил, что более 60% от общего числа аварий с начала года оказались именно на муниципальных автодорогах. А в Волгодонске зафиксировали рост аварийности, в Константиновском районе ситуация вызывает опасения. 

Ранее власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог.

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