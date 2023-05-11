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Военкомат в Ростовской области прокомментировал указ о призыве запасников на сборы

11 мая 2023, 12:21
Фото: mil.ru
Военкомат в Ростовской области прокомментировал указ о призыве запасников на сборы
В Ростовской области числящихся в запасе граждан будут призывать на военные сборы, говорится в соответствующем указе президента РФ.

Документ был подписан в среду, 10 мая, и в военном комиссариате региона рассказали изданию «КП — Ростов-на-Дону», что это является стандартной процедурой. Собеседник уточнил, что она проводится каждый год и сейчас никаких нововведений нет. 

Что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области
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Точное число людей, которые подлежат призыву, не раскрывается. Но призыв на военные сборы будет проводиться по всей стране.

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