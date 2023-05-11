Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Документ был подписан в среду, 10 мая, и в военном комиссариате региона рассказали изданию «КП — Ростов-на-Дону», что это является стандартной процедурой. Собеседник уточнил, что она проводится каждый год и сейчас никаких нововведений нет.
Точное число людей, которые подлежат призыву, не раскрывается. Но призыв на военные сборы будет проводиться по всей стране.
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