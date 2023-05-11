Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Ранее Telegram-каналы писали, что мужчина во время прогулки с овчаркой якобы поссорился с флористом, так как та попросила не натравливать животное на бездомных собак. Говорилось, будто он ушел, а через некоторое время вернулся с винтовкой и расстрелял магазин.
«Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок тем, что хотел отстрелить агрессивных бродячих псов. Сам он теперь сожалеет о своем поступке», — пишет Don_Mash.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.