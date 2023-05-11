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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:30

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Задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы

11 мая 2023, 11:28
Фото: Cpl. Jesse Johnson/cc0/wikimedia.org
Задержанный ростовчанин назвали причину расстрела цветочного магазина
Житель Ростова-на-Дону, открывший огонь по цветочному магазину, назвал причину своего поступка, пишет Telegram-канал Don_Mash.

Ранее Telegram-каналы писали, что мужчина во время прогулки с овчаркой якобы поссорился с флористом, так как та попросила не натравливать животное на бездомных собак. Говорилось, будто он ушел, а через некоторое время вернулся с винтовкой и расстрелял магазин.

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«Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок тем, что хотел отстрелить агрессивных бродячих псов. Сам он теперь сожалеет о своем поступке», — пишет Don_Mash.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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