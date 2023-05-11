Ранее Telegram-каналы писали, что мужчина во время прогулки с овчаркой якобы поссорился с флористом, так как та попросила не натравливать животное на бездомных собак. Говорилось, будто он ушел, а через некоторое время вернулся с винтовкой и расстрелял магазин.