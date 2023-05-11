Жителей Сочи возмутили всадники, которые хамили прохожим

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Об этом сообщает издание 360tv.ru.
Всадники забрались на ротонду у морского порта Сочи и начали фотографироваться. Их также заметили на улице Орджоникидзе. Один из всадников направил коня на девушку, снимающей происходящее, и начал нецензурно выражаться.
Видео со скакунами разлетелось по Сети. Всадники мешали движению автомобилей и создавали аварийную ситуацию на дороге.
Правоохранительные органы уже начали проверку по данной ситуации и устанавливают личности нарушителей общественного порядка.