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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Жителей Сочи возмутили всадники, которые хамили прохожим

11 мая 2023, 15:24
Жители Сочи пожаловались на всадников на лошадях, которые гарцевали по тротуарам и хамили прохожим, что было заснято на видео.

Об этом сообщает издание 360tv.ru.

Всадники забрались на ротонду у морского порта Сочи и начали фотографироваться. Их также заметили на улице Орджоникидзе. Один из всадников направил коня на девушку, снимающей происходящее, и начал нецензурно выражаться.

Видео со скакунами разлетелось по Сети. Всадники мешали движению автомобилей и создавали аварийную ситуацию на дороге.

Правоохранительные органы уже начали проверку по данной ситуации и устанавливают личности нарушителей общественного порядка.

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