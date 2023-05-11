Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В 2021 году местная жительница отправила по электронной почте в городскую Думу письмо «Обращение-ультиматум». В нем была ссылка, которая вела на экстремистское видео на Youtube.
«Проведенные исследования показали, что в материалах есть призывы к экстремисткой деятельности. От уголовного дела Копикову спасло только то, что с письмом ознакомилось ограниченное число людей», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на поиски экстремистов выделили около 3,6 миллиона рублей.