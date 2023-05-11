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Жительницу в Батайске наказали за рассылку депутатам экстремистских видео

11 мая 2023, 12:01
Фото: Jonmallard/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Жительницу в Батайске наказали за рассылку депутатам экстремистских видео
В Батайске объявили предостережение местной жительнице Людмиле Копиковой из-за рассылки экстремистского видео, сообщили в УФСБ по региону.

В 2021 году местная жительница отправила по электронной почте в городскую Думу письмо «Обращение-ультиматум». В нем была ссылка, которая вела на экстремистское видео на Youtube.

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«Проведенные исследования показали, что в материалах есть призывы к экстремисткой деятельности. От уголовного дела Копикову спасло только то, что с письмом ознакомилось ограниченное число людей», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на поиски экстремистов выделили около 3,6 миллиона рублей.

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