rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Изображение материала

Жителя в Ростове-на-Дону будут судить за жестокое убийство отца

11 мая 2023, 17:34
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался местный житель, убивший своего отца, сообщили в УСКР по региону.

Убийство произошло в феврале 2023 года на бульваре Комарова, когда 41-летний фигурант напился и напал на 66-летнего отца, с которым поссорился. Он избил родственника, из-за чего тот скончался от полученных травм.

Жителя в Ростовской области арестовали за убийство 80-летнего родного брата
Узнать подробнее

Нападавшего задержали и во время допроса он признал вину, сейчас он находится под стражей в рамках возбужденного уголовного дела. Теперь все материалы направили на рассмотрение в суд.

Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.

Ранее другого жителя в Ростовской области арестовали за убийство 80-летнего родного брата.

Читайте также:
Жителя в Ростовской области арестовали за убийство 80-летнего родного братаПодозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на кражеБастрыкин поставил на личный контроль дело об убийстве младенца родителями в Ростове
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Преступление в Ростове#Нападение в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области назвали аварийные дороги, а жители готовятся к военным сборам
Сегодня, 14:57
Мемориальную доску открыли в честь погибшего на СВО жителя Ростовской области
Сегодня, 17:59
В Новочеркасска заявили об охраннике, наступившем на голову посетителю магазина
Сегодня, 16:34
Экс-прокурора в Ростовской области Калитвинцева приговорили к 8 годам колонии
Сегодня, 15:48
Жителя в Ростовской области будут судить за осквернение памятника «Боевой Славы»
Сегодня, 13:49