Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Убийство произошло в феврале 2023 года на бульваре Комарова, когда 41-летний фигурант напился и напал на 66-летнего отца, с которым поссорился. Он избил родственника, из-за чего тот скончался от полученных травм.
Нападавшего задержали и во время допроса он признал вину, сейчас он находится под стражей в рамках возбужденного уголовного дела. Теперь все материалы направили на рассмотрение в суд.
Максимальное наказание по делу составляет 15 лет заключения.
Ранее другого жителя в Ростовской области арестовали за убийство 80-летнего родного брата.