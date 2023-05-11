Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В декабре 2022 года в хуторе Вифлянцев пьяный мужчина повредил памятник, установленный в честь погибших в ВОВ. Он оторвал макет автомата у скульптуры и выбросил его.
В результате в отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело и теперь передали в суд. Сам он полностью признал вину, ему грозит до пяти лет заключения.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база и теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в Следкоме.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан.