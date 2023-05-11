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Жителя в Ростовской области будут судить за осквернение памятника «Боевой Славы»

11 мая 2023, 13:49
Фото: vk.com/surnd
Жителя в Ростовской области будут судить за осквернение памятника «Боевой Славы»
В Ростовской области будут судить мужчину, который испортил памятник «Боевой Славы», сообщили в региональном УСКР.

В декабре 2022 года в хуторе Вифлянцев пьяный мужчина повредил памятник, установленный в честь погибших в ВОВ. Он оторвал макет автомата у скульптуры и выбросил его.

В результате в отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело и теперь передали в суд. Сам он полностью признал вину, ему грозит до пяти лет заключения.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база и теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в Следкоме.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан. 

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