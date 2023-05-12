Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В управление поступили жалобы от местных жителей, после чего была проведена проверка. Оказалось, что компания «Исток» сбрасывала в реку неочищенные сточные воды.
«Нечистоты, минуя очистные сооружения, попадали в водоем из-за разрушения канализационного коллектора, эксплуатируемого ОАО „Исток“. Исследование отобранных проб подтвердило наличие проблемы», — сказано в сообщении.
Размер ущерб оценили на сумму 5,2 миллиона рублей и потребовали от компании его погасить, но она это не сделала. В результате деньги взыскали через суд.
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