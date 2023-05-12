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Более 5 млн рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области

12 мая 2023, 12:36
Фото: МУ Росприроднадзора по РО и РК
Более 5 млн рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области
В Ростовской области взыскали 5,2 миллиона рублей с компании «Исток» за загрязнение реки Северский Донец, сообщает управление Росприроднадзора.

В управление поступили жалобы от местных жителей, после чего была проведена проверка. Оказалось, что компания «Исток» сбрасывала в реку неочищенные сточные воды.

«Нечистоты, минуя очистные сооружения, попадали в водоем из-за разрушения канализационного коллектора, эксплуатируемого ОАО „Исток“. Исследование отобранных проб подтвердило наличие проблемы», — сказано в сообщении.

«Нечистоты, минуя очистные сооружения, попадали в водоем из-за разрушения канализационного коллектора, эксплуатируемого ОАО „Исток“. Исследование отобранных проб подтвердило наличие проблемы», — сказано в сообщении.«Нечистоты, минуя очистные сооружения, попадали в водоем из-за разрушения канализационного коллектора, эксплуатируемого ОАО „Исток“. Исследование отобранных проб подтвердило наличие проблемы», — сказано в сообщении.
«Нечистоты, минуя очистные сооружения, попадали в водоем из-за разрушения канализационного коллектора, эксплуатируемого ОАО „Исток“. Исследование отобранных проб подтвердило наличие проблемы», — сказано в сообщении.
Фото: МУ Росприроднадзора по РО и РК
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Размер ущерб оценили на сумму 5,2 миллиона рублей и потребовали от компании его погасить, но она это не сделала. Размер ущерб оценили на сумму 5,2 миллиона рублей и потребовали от компании его погасить, но она это не сделала.
Размер ущерб оценили на сумму 5,2 миллиона рублей и потребовали от компании его погасить, но она это не сделала.
Фото: МУ Росприроднадзора по РО и РК

Размер ущерб оценили на сумму 5,2 миллиона рублей и потребовали от компании его погасить, но она это не сделала. В результате деньги взыскали через суд.

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