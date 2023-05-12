«Ко мне обратились местные жители и предложили учредить экологический праздник, я поддержал эту идею. Если люди его полюбят, то это заставит нас всех задуматься: вот она река, как она себя чувствует и как мы себя чувствуем, живя на берегах реки», — прокомментировал инициативу губернатор.