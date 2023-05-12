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День реки Дон будут отмечать в Ростовской области в мае

12 мая 2023, 11:58
Фото: 1MI
Новый праздник появится в Ростовской области
В Ростовской области появится праздник в честь реки Дон, который будут отмечать в мае, сообщили в правительстве региона.

Согласно заявлению губернатора Василия Голубева на церемонии открытия десятого сезона акции «Вода России» в Аксайском районе, будет учрежден новый экологический праздник — День реки Дон. Его хотят отмечать каждую последующую субботу после Дня Победы.

«Ко мне обратились местные жители и предложили учредить экологический праздник, я поддержал эту идею. Если люди его полюбят, то это заставит нас всех задуматься: вот она река, как она себя чувствует и как мы себя чувствуем, живя на берегах реки», — прокомментировал инициативу губернатор.

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Он добавил, что больше половины жителей региона пьют воду из Дона, который питают сотни малых рек. Не прекращается работа по их системная расчистке, за шесть лет удалось пройти территорию в 91 километр.

Ранее губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с 78-летием Победы.

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