Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Согласно заявлению губернатора Василия Голубева на церемонии открытия десятого сезона акции «Вода России» в Аксайском районе, будет учрежден новый экологический праздник — День реки Дон. Его хотят отмечать каждую последующую субботу после Дня Победы.
«Ко мне обратились местные жители и предложили учредить экологический праздник, я поддержал эту идею. Если люди его полюбят, то это заставит нас всех задуматься: вот она река, как она себя чувствует и как мы себя чувствуем, живя на берегах реки», — прокомментировал инициативу губернатор.
Он добавил, что больше половины жителей региона пьют воду из Дона, который питают сотни малых рек. Не прекращается работа по их системная расчистке, за шесть лет удалось пройти территорию в 91 километр.
Ранее губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с 78-летием Победы.