Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Напомним, 11 мая стало известно об убытках в 650 миллионов рублей, которые понесла компания Wildberries из-за действий мошенников. Руководство маркетплейса решило перекрыть потерю финансов за счет 2 миллиардов рублей из кошельков продавцов. Недовольные продавцы штурмовали офис компании в Москве.
«Действительно, сегодня увидела расхождения в своих деньгах на сайте. И несколько знакомых столкнулись с этой же проблемой. Пока мы написали в поддержку сервиса. Жаль, что я не могу поехать в Москву со всеми штурмовать офис. Такое повторяется не впервые», - заявила ростовчанка.
Алена Смеюха добавила, что сумма издержки не заставила уйти ее счета в минус.
«Проблема в том, что такие косяки у Wildberries в последнее время происходят все чаще. Когда я только начинала – к продавцам относились лояльно, старались решать проблемы. Сейчас все наши жалобы рассматривают сквозь пальцы», - рассказала продавец.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Минтруд России разбирается в конфликте, возникшем в Wildberries.