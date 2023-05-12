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Донские продавцы Wildberries пострадали от убытков компании

12 мая 2023, 12:19
Фото: https://ru.freepik.com/
Ростовский продавец товаров на Wildberries Алена Смеюха рассказала RostovGazeta, как за несколько лет работы в сотрудничестве с маркетплейсом, Wildberries несколько раз проводил необоснованные списания со счета.

Напомним, 11 мая стало известно об убытках в 650 миллионов рублей, которые понесла компания Wildberries из-за действий мошенников. Руководство маркетплейса решило перекрыть потерю финансов за счет 2 миллиардов рублей из кошельков продавцов. Недовольные продавцы штурмовали офис компании в Москве.

«Действительно, сегодня увидела расхождения в своих деньгах на сайте. И несколько знакомых столкнулись с этой же проблемой. Пока мы написали в поддержку сервиса. Жаль, что я не могу поехать в Москву со всеми штурмовать офис. Такое повторяется не впервые», - заявила ростовчанка.

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Алена Смеюха добавила, что сумма издержки не заставила уйти ее счета в минус.

«Проблема в том, что такие косяки у Wildberries в последнее время происходят все чаще. Когда я только начинала – к продавцам относились лояльно, старались решать проблемы. Сейчас все наши жалобы рассматривают сквозь пальцы», - рассказала продавец.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Минтруд России разбирается в конфликте, возникшем в Wildberries.

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