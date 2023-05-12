«Действительно, сегодня увидела расхождения в своих деньгах на сайте. И несколько знакомых столкнулись с этой же проблемой. Пока мы написали в поддержку сервиса. Жаль, что я не могу поехать в Москву со всеми штурмовать офис. Такое повторяется не впервые», - заявила ростовчанка.