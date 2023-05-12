Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В пятницу в городе должно быть облачно, а столбики термометров покажут 19 градусов. Скорость ветра будет составлять два метра в секунду.
В субботу воздух прогреется до 20 градусов, а в остальном ничего не поменяется. В воскресенье пройдут дожди, а воздух прогреется до 21 градуса.
С этого момента в городе начнется сезон дождей, которые не прекратятся до следующего четверга. Температура к этому моменту поднимется до 23 градусов.
По ночам температура будет опускаться до 10 градусов.
Ранее улицы в Ростове-на-Дону начало топить из-за ливней днем 28 апреля.