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Дождливую и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных

12 мая 2023, 04:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных сложится теплая погода, но могут выпасть осадки, сообщили синоптики.

В пятницу в городе должно быть облачно, а столбики термометров покажут 19 градусов. Скорость ветра будет составлять два метра в секунду.

В субботу воздух прогреется до 20 градусов, а в остальном ничего не поменяется. В воскресенье пройдут дожди, а воздух прогреется до 21 градуса.

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С этого момента в городе начнется сезон дождей, которые не прекратятся до следующего четверга. Температура к этому моменту поднимется до 23 градусов.

По ночам температура будет опускаться до 10 градусов.

Ранее улицы в Ростове-на-Дону начало топить из-за ливней днем 28 апреля. 

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