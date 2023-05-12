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В ночь на пятницу, 12 мая, на автодороге М-4 «Дон» в Миллеровском районе произошло ДТП. В результате наезда автомобиля «УАЗ Патриот» на стоявший на обочине Volvo, погибли водитель и пассажир отечественного транспорта.
Кроме того, травмы получила 22-летняя пассажирка из этой же машины и была госпитализирована. По предварительным данным, водитель Volvo остановился на обочине по технической причине.
О состоянии пострадавшей девушки на данный момент информации нет.
Ранее власти в Ростовской области назвали аварийные дороги в регионе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.