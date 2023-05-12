Мероприятие состоится на площадке перед Донской публичной библиотекой на Пушкинской. Занятие будет состоять из теории и практической части. Во время урока инструкторы асскажут про этический кодекс самокатчика и о правилах вождения. По итогу участникам предложат преодолеть полосу препятствий. Мероприятие организовано УГИБДД по Ростовской области и кикшеринговым сервисом.