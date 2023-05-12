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ГИБДД в Ростове-на-Дону проведет урок для электросамокатчиков 13 мая

12 мая 2023, 18:14
Фото: 1MI
ГИБДД в Ростове-на-Дону проведет урок для электросамокатчиков
В субботу, 13 мая, сотрудники ГИБДД в Ростове-на-Дону проведут бесплатный урок по безопасному вождению электросамокатов, сообщили в ведомстве.

Мероприятие состоится на площадке перед Донской публичной библиотекой на Пушкинской. Занятие будет состоять из теории и практической части. Во время урока инструкторы асскажут про этический кодекс самокатчика и о правилах вождения. По итогу участникам предложат преодолеть полосу препятствий. Мероприятие организовано УГИБДД по Ростовской области и кикшеринговым сервисом.

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К занятию могут присоединиться жители и гости Ростова, продлится оно с 13.00 мск до 18.00.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать прокатные самокаты для обмана ростовчан.

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