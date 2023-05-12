Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Мероприятие состоится на площадке перед Донской публичной библиотекой на Пушкинской. Занятие будет состоять из теории и практической части. Во время урока инструкторы асскажут про этический кодекс самокатчика и о правилах вождения. По итогу участникам предложат преодолеть полосу препятствий. Мероприятие организовано УГИБДД по Ростовской области и кикшеринговым сервисом.
К занятию могут присоединиться жители и гости Ростова, продлится оно с 13.00 мск до 18.00.
Ранее стало известно, что мошенники начали использовать прокатные самокаты для обмана ростовчан.