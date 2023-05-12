Команда Татьяны Минеевой разработала рекомендации для бизнеса в условиях санкций

Так, очередной введенный пакет антироссийских санкций, 11-й по счету, направлен на борьбу с «обходом» действующих в отношении России ограничений. Минеева напомнила, что такое положение можно наблюдать в некоторых дружественных нашей стране государствах. Они сами могут попасть под санкции, если их посчитают пособниками в обходе антироссийских санкций. Теперь российским бизнесменам стоит быть крайне предусмотрительными при сотрудничестве с посредниками.