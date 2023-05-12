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Команда Татьяны Минеевой разработала рекомендации для бизнеса в условиях санкций

12 мая 2023, 18:48
Фото: roscongress.org
Многие россияне – владельцы бизнеса из-за санкционного давления сейчас нуждаются в защите своих прав в иностранных юрисдикциях. Команда экосистемы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой начала подготовку требующихся для этих целей юридических заключений.

Как сообщает gorod55.ru, прогнозы касательно изменения отношений с недружественными государствами пока что отрицательные.

Несмотря на ряд успешных кейсов защиты прав отечественного бизнеса, общая ситуация с учетом практически непрерывного введения новых санкций остается неблагоприятной.

Так, очередной введенный пакет антироссийских санкций, 11-й по счету, направлен на борьбу с «обходом» действующих в отношении России ограничений. Минеева напомнила, что такое положение можно наблюдать в некоторых дружественных нашей стране государствах. Они сами могут попасть под санкции, если их посчитают пособниками в обходе антироссийских санкций. Теперь российским бизнесменам стоит быть крайне предусмотрительными при сотрудничестве с посредниками.

Экосистема столичного бизнес-омбудсмена составила перечень рекомендаций для российских предпринимателей. В первую очередь эксперты призывают бизнес фиксировать нарушения прав на территории иностранного государства в письменном виде. Помимо этого, стоит заручиться профессиональной юридической поддержкой в той стране, где были нарушены права, и в России. При этом оказание поддержки могут вести бизнес-омбудсмены тех стран, в которых нарушаются права предпринимателей.

Также специалисты советуют внедрять альтернативные бизнес-стратегии, привлекая компании из третьих стран и компании, которые отказались от введения санкций.

Предлагается объединять усилия по инициированию возможных налоговых льгот и послаблений для предпринимателей в сфере ВЭД. Кроме того, в этой области рекомендуется отказаться от соблюдения норм международных правовых актов, которые могут оказать негативное влияние на национальный суверенитет России и конкретной бизнес-отрасли.

Если у бизнеса остается возможность сотрудничества с альтернативными поставщиками, стоит ограничить взаимодействие со странами, поддерживающими санкции.

Минеева также призвала обеспечить коридоры защищенных финансовых транзакций в рублях с дружественными государствами, разработать защищенные транспортные маршруты через дружественные государства и минимизировать обмен информацией с недружественными странами о работе российских компаний за рубежом.

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