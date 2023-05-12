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Контрактникам из Ростовской области будут платить по 150 тыс рублей

12 мая 2023, 11:19
Фото: donland.ru
Контрактникам из Ростовской области будут платить по 150 тыс рублей
В Ростовской области предусмотрели единовременные выплаты для граждан, которые заключат контракт о прохождении военной службы, говорится в постановлении правительства региона.

Речь идет о службе в именном подразделении Ростовского Святого Георгия мотострелкового батальона 144 отдельной мотострелковой бригады 40 армейского корпуса ЮВО. Соответствующий документ уже подписал губернатор Василий Голубев.

Размер единовременной выплаты составляет 150 тысяч рублей. Деньги на эти цели выделят из средств резервного фонда правительства области.

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Отмечается, что средства будут перечислять на счет, открытый в кредитной организации. 

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