Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Речь идет о службе в именном подразделении Ростовского Святого Георгия мотострелкового батальона 144 отдельной мотострелковой бригады 40 армейского корпуса ЮВО. Соответствующий документ уже подписал губернатор Василий Голубев.
Размер единовременной выплаты составляет 150 тысяч рублей. Деньги на эти цели выделят из средств резервного фонда правительства области.
Отмечается, что средства будут перечислять на счет, открытый в кредитной организации.
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